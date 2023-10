Tak prezentują się pierwsze sondażowe wyniki w wyborach parlamentarnych 2023. Pochodzą one z exit poll sporządzone przez IPSOS na zlecenie Polsatu.

Głosy w czasie wyborów parlamentarnych 2023 w woj. podlaskim według sondażu rozłożyły się następująco:

Źródło wyników: badanie IPSOS exit poll dla TVP, Polsatu i TVN - tvn24.pl.

Według sondażu exit poll IPSOS dla Polsatu News frekwencja w wyborach parlamentarnych 2023 wyniosła 72,9 proc. Taki wynik oznaczałby najwyższą, rekordową frekwencję w wyborach parlamentarnych od 1989 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej przyznał, że liczy, iż w tegorocznych wyborach parlamentarnych padnie rekord frekwencyjny i do urn pójdzie najwięcej Polaków od 1989 r.

- Z uwagi na to, że po raz pierwszy razem z wyborami do Sejmu i Senatu odbywa się referendum ogólnokrajowe, mam świadomość, że nie ma możliwości ustanowienia nowego rekordu szybkości ogłoszenia wyników głosowania. Chciałbym, żebyśmy poznali wyniki najpóźniej we wtorek w godzinach przedpołudniowych. Ucieszyłbym się, gdyby to się udało rano, a nawet w godzinach nocnych z poniedziałku na wtorek. Ale, oczywiście, komisje muszą pracować nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim rzetelnie - zdradził sędzia Sylwester Marciniak.