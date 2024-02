W poniedziałek (19.02) około godz. 10 na al. Piłsudskiego Białymstoku doszło do niecodziennego zdarzenia. Dwie pasażerki podróżujące autobusem Białostockiej Komunikacji Miejskiej trafiły do szpitala. - Doszło do gwałtownego hamowania autobusu miejskiego z uwagi na włączający się do ruchu inny pojazd - przekazała nam mł.asp. Malwina Trochimczuk z KMP w Białymstoku. Kobiety zostały przewiezione do szpitala.

