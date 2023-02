Wypadek na budowie. Ściana wpadła do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

W czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku działał bez zakłóceń, odbywały się rozprawy i przyjmowani byli interesanci. W środę podczas prac budowlanych w przylegającym do sądu budynku doszło do groźnego zdarzenia. Na czwartej kondygnacji, zawaliła się ściana, która wpadła do środka budynku sądu. Jak podali strażacy, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jak powiedziała w czwartek PAP rzecznik prasowa WSA sędzia Małgorzata Dziemianowicz, cały budynek został sprawdzony przez Inspekcję Nadzoru Budowlanego i straż pożarną i - jak podkreśliła - "nie wykazał cech, które wskazywałyby na wyłączenie go z użytkowania". Dodała, że pomieszczenia, z których korzystają interesanci i osoby z zewnątrz znajdują się na parterze budynku.

Natomiast miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone i objęte zakazem częściowego użytkowania. Nie może być użytkowana sala konferencyjna na ostatniej kondygnacji sądu i jedno pomieszczenie socjalne. Dziemianowicz powiedziała, że obszar został zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi i nie jest użytkowany.

Sonda Czy byłeś kiedyś świadkiem wypadku na budowie? Tak Nie