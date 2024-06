Żołnierze w szpitalu po spotkaniu z żubrem! Wypadek przy granicy z Białorusią

Piękne życzenia urodzinowe. Fajne pomysły. Życzenia oryginalne, tradycyjne, zabawne. Do wyboru, do koloru

Żubr wyszedł prosto przed wojskowy pojazd jadący do migrantów. Trzech żołnierzy trafiło do szpitala

Sytuacja na granicy z Białorusią jest nadal napięta, od niedawna działa tam strefa buforowa objęta zakazem przebywania, w okolicy jest bardzo dużo wojska. Jak podają media, w tym Interia, niedawno doszło do pewnego niebezpiecznego zdarzenia z udziałem polskich żołnierzy patrolujących rejon granicy. W pobliżu Hajnówki trzech wojskowych jadących pojazdem Żmija dostało informację o tym, że muszą wspomóc kolegów jadących do większej grupy migrantów próbujących nielegalnie dostać się do Polski. Kiedy jechali w to miejsce, nagle na drogę wyszedł im żubr.

"Po prostu wyszedł im żubr na drogę, gwałtownie przyhamowali"

Wojskowy pojazd został zmuszony do gwałtownego hamowania i w rezultacie przewrócił się. Jak to się skończyło? Jak czują się żołnierze, co z żubrem? Na szczęście żołnierze są tylko niegroźnie potłuczeni, trafili co prawda do szpitala, ale po to, by upewnić się, że nic poważnego się nie stało i mogą wrócić do swoich zadań. Żubr także wyszedł ze zdarzenia bez szwanku i odmaszerował w las. "Tam nic wielkiego się nie stało" - powiedział dla Interii rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego RSZ ppłk Marek Pawlak. "Po prostu wyszedł im żubr na drogę, gwałtownie przyhamowali. Ten pojazd - Żmija - są bardzo lekki i dlatego się przewrócił" - dodała Magdalena Kościńska, rzeczniczka prasowa Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie.

Trzej polscy żołnierze trafili do szpitala. https://t.co/xQ9v0117Md— Interia (@Int_Wydarzenia) June 15, 2024

