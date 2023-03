i Autor: KPP Bielsk Podlaski Wypił w sklepie litr wódki i nie zapłacił. 40-latek rozbrykał się na całego

Grozi mu 10 lat więzienia

40-letni mężczyzna wypił po kryjomu w sklepie litr wódki, po czym spokojnie wyszedł na zewnątrz. Amator alkoholu po tym zdarzeniu poczuł się wyjątkowo pewnie i po kilku dniach wrócił do sklepu ukraść kolejne butelki wódki. Tym razem poturbował kobietę, która chciała go zatrzymać. Wpadł pół godziny później, kiedy siedział przed innym sklepem. Grozi mu do 10 lat więzienia.