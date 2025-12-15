Wyraźna zmiana w pogodzie tuż przed świętami. Polacy odczują to po wyjściu z domu. Oto nowa prognoza

IMGW zaktualizował prognozę pogody na kolejne 10 dni. Widzimy, co nas czeka na początku trzeciej dekady grudnia. Wyraźną zmianę widzimy w temperaturach, które odczują Polacy. Zrobi się chłodniej, choć o najostrzejszej wersji zimy wciąż nie ma mowy.

Najzimniej będzie na wschodzie i na południowym wschodzie kraju. Na południowych krańcach temperatury spadną poniżej zera.

Szczegóły prognozy na drugą połowę grudnia omawiamy w poniższym materiale!

Pogoda na 15-24 grudnia: Wyraźne ochłodzenie tuż przed świętami

"Gdzie ta zima?" - takie pytanie zdają sobie fani lepienia bałwana, jeżdżenia na sankach i bitew na śnieżki. Eksperci z IMGW nie mają dla nich dobrych wieści. Model ECMWF pokazuje ocieplenie, które Polacy odczują w dniach 17-19 grudnia. Na zachodzie i w centrum kraju termometry pokażą nawet 9 stopni Celsjusza, niewykluczone są nawet dwucyfrowe temperatury. W piątek (19.12.2025) takie wartości będą dominować. Wyraźne zmiany i delikatny kontratak zimy pojawi się dopiero 21 grudnia. Temperatury pójdą w dół, a na północy spadnie nawet 5,5 mm deszczu. Szczegóły widać na poniższych mapach:

Wizualizacje, przygotowane przez dr Alana Mandala z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują wyraźne ochłodzenie w dniach 23-24 grudnia. Temperatury maksymalne nie przekroczą 5 stopni, a na wschodzie i na południowym wschodzie będzie bardzo zimno. W najbardziej zimowym scenariuszu, nawet w ciągu dnia termometry będą pokazywać delikatny minus. Na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu noce przyniosą mróz do -2 stopni Celsjusza. Trzeba się przygotować na skrobanie szyb samochodów i wyjąć z szafy najcieplejszą odzież.

Boże Narodzenie bez śniegu? Prognozy nie są optymistyczne

Analizę prognozy 10-dniowej zaczynaliśmy od niezbyt dobrych informacji dla fanów zimy. Niestety, w temacie świąt Bożego Narodzenia nie wygląda to lepiej. Opady deszczu ze śniegiem pojawiają się w analizach dotyczących 26 grudnia (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia), ale o białym klimacie za oknem nie ma mowy. Zima ma dla nas niskie temperatury, ale biały puch nie opanuje naszych miast i wsi. Prognozy podawane z 10-dniowym wyprzedzeniem mają dużą sprawdzalność, więc powoli musimy się oswajać z łagodną końcówką grudnia.

