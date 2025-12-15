Wyraźna zmiana w pogodzie tuż przed świętami. Polacy odczują to po wyjściu z domu. Oto nowa prognoza

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-12-15 10:48

Atak zimy na Boże Narodzenie, czy brak śniegu i plusowe temperatury? Polacy coraz częściej sprawdzają prognozę pogody na święta. IMGW już wie, że trzecia dekada grudnia przyniesie wyraźne zmiany. Mapy i model ECMWF pokazują ciekawe szczegóły. Najnowsze prognozy analizujemy na se.pl.

Ciepły płaszcz na zimę. Prognoza pogody / Zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Unsplash.com https://wroclaw.se.pl/potezne-zderzenie-trzech-aut-46-latka-nie-zyje-sa-ranni-smiertelny-wypadek-w-jeleniej-gorze-zdjecia-aa-FogL-csDt-ydtV.html
  • IMGW zaktualizował prognozę pogody na kolejne 10 dni. Widzimy, co nas czeka na początku trzeciej dekady grudnia. Wyraźną zmianę widzimy w temperaturach, które odczują Polacy. Zrobi się chłodniej, choć o najostrzejszej wersji zimy wciąż nie ma mowy.
  • Najzimniej będzie na wschodzie i na południowym wschodzie kraju. Na południowych krańcach temperatury spadną poniżej zera.
  • Szczegóły prognozy na drugą połowę grudnia omawiamy w poniższym materiale!

Pogoda na 15-24 grudnia: Wyraźne ochłodzenie tuż przed świętami

"Gdzie ta zima?" - takie pytanie zdają sobie fani lepienia bałwana, jeżdżenia na sankach i bitew na śnieżki. Eksperci z IMGW nie mają dla nich dobrych wieści. Model ECMWF pokazuje ocieplenie, które Polacy odczują w dniach 17-19 grudnia. Na zachodzie i w centrum kraju termometry pokażą nawet 9 stopni Celsjusza, niewykluczone są nawet dwucyfrowe temperatury. W piątek (19.12.2025) takie wartości będą dominować. Wyraźne zmiany i delikatny kontratak zimy pojawi się dopiero 21 grudnia. Temperatury pójdą w dół, a na północy spadnie nawet 5,5 mm deszczu. Szczegóły widać na poniższych mapach:

Pogoda IMGW na drugą połowę grudnia - opady

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na drugą połowę grudnia - opady
Pogoda IMGW na końcówkę grudnia

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na końcówkę grudnia

Wizualizacje, przygotowane przez dr Alana Mandala z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują wyraźne ochłodzenie w dniach 23-24 grudnia. Temperatury maksymalne nie przekroczą 5 stopni, a na wschodzie i na południowym wschodzie będzie bardzo zimno. W najbardziej zimowym scenariuszu, nawet w ciągu dnia termometry będą pokazywać delikatny minus. Na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu noce przyniosą mróz do -2 stopni Celsjusza. Trzeba się przygotować na skrobanie szyb samochodów i wyjąć z szafy najcieplejszą odzież.

Boże Narodzenie bez śniegu? Prognozy nie są optymistyczne

Analizę prognozy 10-dniowej zaczynaliśmy od niezbyt dobrych informacji dla fanów zimy. Niestety, w temacie świąt Bożego Narodzenia nie wygląda to lepiej. Opady deszczu ze śniegiem pojawiają się w analizach dotyczących 26 grudnia (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia), ale o białym klimacie za oknem nie ma mowy. Zima ma dla nas niskie temperatury, ale biały puch nie opanuje naszych miast i wsi. Prognozy podawane z 10-dniowym wyprzedzeniem mają dużą sprawdzalność, więc powoli musimy się oswajać z łagodną końcówką grudnia. 

Galeria ze zdjęciami: Białe święta w Polsce. Tak wyglądała zima w Szczecinie

Białe święta w Szczecinie
33 zdjęcia
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA GRUDZIEŃ
PROGNOZA IMGW