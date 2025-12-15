Śmiertelny wypadek na DK65. Ciężarówka potrąciła rowerzystę

Tragiczny poranek na drogach województwa podlaskiego. Na DK 65 w rejonie Białogrodów ciężarówka śmiertelnie potrąciła rowerzystę. W tym samym czasie doszło także do groźnego wypadku na trasie S61 pod Starymi Kupiskami, gdzie przewróciła się cysterna przewożąca spirytus. Kierowca trafił do szpitala.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
W poniedziałek (15.12) rano na drodze krajowej numer 65 doszło do tragicznego wypadku samochodowego. Na wysokości miejscowości Białogrądy samochód ciężarowy jadący w kierunku Białegostoku potrącił rowerzystę. Mężczyzna niestety zmarł pomimo reanimacji. - Wstępne ustalenia wskazują, że rower był nieoświetlony. Nie posiadał też elementów odblaskowych - przekazał Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Rano doszło również do wypadku na S61 w okolicach Starych Kupisk. Przewróciła się cysterna przewożąca spirytus. Kierowca ciężarówki został zabrany do szpitala.

