2,5-latka nie żyje, jej rodzina w szpitalu. Zaskakujące wyniki sekcji zwłok! Ta informacja będzie kluczowa?

Prokuratura ujawniła wyniki sekcji zwłok 2,5-letniej dziewczynki z Wysokiego Mazowieckiego, która zmarła nagle w czwartek, 9 maja. Dziecko trafiło do szpitala razem z 8-letnim braciszkiem i matką, którzy również zostali hospitalizowani. Chłopiec trafił w stanie ciężkim do szpitala w Białymstoku, natomiast zarówno on, jak i kobieta czują się już dobrze.