W tym roku Wigilia wypada w środę i jest dniem wolnym od pracy. To sprawia, że wielu mieszkańców regionu już we wtorek wyrusza w podróż do rodzin, często na dłuższe dystanse. Policja zwraca uwagę, że pośpiech i przekraczanie dozwolonej prędkości w takich warunkach znacząco zwiększają ryzyko tragedii. – Od szóstej na drogach zaczynamy kontrole prędkości, od początku roku do końca listopada nadmierna prędkość była przyczyną 64 wypadków drogowych, w których 12 osób zginęło, a 69 zostało rannych – przekazał we wtorek rano młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku.

Kontrole będą prowadzone zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim. Policja apeluje do kierowców o rozwagę, dostosowanie prędkości do warunków na drodze i pamięć o tym, że świąteczne wyjazdy powinny kończyć się bezpiecznym dotarciem do celu.