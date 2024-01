Z tego trzeba się spowiadać. Lista grzechów śmiertelnych i lekkich

Podczas spowiedzi, do której wielu katolików przystępuje najczęściej w okresie Wielkanocy, trzeba wyspowiadać się z grzechów ciężkich. Przypomnijmy, że grzechy ciężkie, nazywane także śmiertelnymi, to grzechy bardzo poważne, popełniane świadomie i celowo. Można je odpuścić jedynie podczas spowiedzi. Mylnie uważa się, że grzechy ciężkie to te, za które nie otrzymamy rozgrzeszenia i dlatego nazywa się je śmiertelnymi. Grzechy ciężkie zabijają miłość, są przeciwne miłości Boga i bliźniego. Ksiądz może je rozgrzeszyć podczas spowiedzi, jeśli grzesznik wyraża mocne postanowienie poprawy i żal za grzechy. Z kolei grzechy lekkie to tak zwane grzechy powszednie, mniejszej wagi. W przeciwieństwie do grzechów ciężkich, mogą rozstać odpuszczone podczas spowiedzi powszechnej.

Spowiedź. Grzechy, za które nie ma rozgrzeszenia

Istnieje jednak lista grzechów, których ksiądz nie rozgrzesza nawet podczas spowiedzi. Nie wszyscy katolicy wiedzą, za jakie grzechy nie dostaje się rozgrzeszenia. Są wśród nich takie, które budzą spore kontrowersje. Szczególnie te grzechy, które mają bezpośredni związek z kobietami.