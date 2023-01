i Autor: Policja Podlaska/KWP Białystok Białystok. Zaczepiał chłopca wracającego ze szkoły. Proponował, że go podwiezie

Sprawę bada policja

Białystok. Zaczepił chłopca wracającego ze szkoły. Proponował, że go podwiezie

Uczeń SP nr 51 w Białymstoku wracał ze szkoły, gdy nagle podjechał do niego niebieski samochód. Kierowca zaproponował chłopcu, że go podwiezie. Na szczęście chłopiec bezpiecznie wrócił do domu. Sprawę bada policja.