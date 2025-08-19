Policja prowadzi poszukiwania 15-letniej Zofii Milinkiewicz, mieszkanki Chwaszczewa w gminie Sidra (woj. podlaskie). Nastolatka 8 sierpnia 2025 roku wyjechała do Białegostoku. Ostatni kontakt z rodziną nawiązała 16 sierpnia. Od tego czasu nie powróciła do domu i nie skontaktowała się z bliskimi. Zofia może obecnie przebywać w okolicach Ełku (woj. warmińsko-mazurskie) - przekazała mł. asp. Magdalena Afonin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.
Rysopis i ubiór zaginionej
W dniu zaginięcia 15-latka ubrana była w:
- granatowe spodnie jeansowe,
- białe buty sportowe,
- czarną bluzę z kapturem.
Nastolatka miała przy sobie czarną torebkę damską z doczepioną różową kokardką.
Funkcjonariusze zwracają się z prośbą o pomoc do wszystkich osób, które mogłyby mieć informacje o miejscu pobytu Zofii Milinkiewicz.
Wszelkie informacje można przekazywać:
- pod numer alarmowy 112,
- do najbliższej jednostki policji,
- pod numer telefonu 47 712 32 12.