Zaginęła 15-letnia Zofia. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Jacek Chlewicki
2025-08-19 13:35

Zaginęła 15-letnia Zofia Milinkiewicz z Chwaszczewa w gminie Sidra. Nastolatka 8 sierpnia wyjechała do Białegostoku, a ostatni raz skontaktowała się z rodziną 16 sierpnia 2025 roku. Od tego czasu nie wróciła do domu ani nie dała znaku życia. Policja apeluje o pomoc i podaje numery telefonów do kontaktu.

Zaginęła 15-letnia Zofia. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Autor: KPP Sokółka/ Materiały prasowe
Policja prowadzi poszukiwania 15-letniej Zofii Milinkiewicz, mieszkanki Chwaszczewa w gminie Sidra (woj. podlaskie). Nastolatka 8 sierpnia 2025 roku wyjechała do Białegostoku. Ostatni kontakt z rodziną nawiązała 16 sierpnia. Od tego czasu nie powróciła do domu i nie skontaktowała się z bliskimi. Zofia może obecnie przebywać w okolicach Ełku (woj. warmińsko-mazurskie) - przekazała mł. asp. Magdalena Afonin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Rysopis i ubiór zaginionej

W dniu zaginięcia 15-latka ubrana była w:

  • granatowe spodnie jeansowe,
  • białe buty sportowe,
  • czarną bluzę z kapturem.

Nastolatka miała przy sobie czarną torebkę damską z doczepioną różową kokardką.

Funkcjonariusze zwracają się z prośbą o pomoc do wszystkich osób, które mogłyby mieć informacje o miejscu pobytu Zofii Milinkiewicz.

Wszelkie informacje można przekazywać:

  • pod numer alarmowy 112,
  • do najbliższej jednostki policji,
  • pod numer telefonu 47 712 32 12.
ZAGINIONA NASTOLATKA