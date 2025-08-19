Policja prowadzi poszukiwania 15-letniej Zofii Milinkiewicz, mieszkanki Chwaszczewa w gminie Sidra (woj. podlaskie). Nastolatka 8 sierpnia 2025 roku wyjechała do Białegostoku. Ostatni kontakt z rodziną nawiązała 16 sierpnia. Od tego czasu nie powróciła do domu i nie skontaktowała się z bliskimi. Zofia może obecnie przebywać w okolicach Ełku (woj. warmińsko-mazurskie) - przekazała mł. asp. Magdalena Afonin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Rysopis i ubiór zaginionej

W dniu zaginięcia 15-latka ubrana była w:

granatowe spodnie jeansowe,

białe buty sportowe,

czarną bluzę z kapturem.

Nastolatka miała przy sobie czarną torebkę damską z doczepioną różową kokardką.

Czytaj też: Matura poprawkowa 2025. Dramat maturzysty na Podlasiu. Na nic tłumaczenie. Druzgocąca kara

Funkcjonariusze zwracają się z prośbą o pomoc do wszystkich osób, które mogłyby mieć informacje o miejscu pobytu Zofii Milinkiewicz.

Wszelkie informacje można przekazywać:

pod numer alarmowy 112,

do najbliższej jednostki policji,

pod numer telefonu 47 712 32 12.

Sonda Czy ktoś z twojej rodziny czy znajomych kiedyś zaginął? Tak, ale udało się go odnaleźć. Tak i do tej pory nie wiadomo, co się z nim stało. Nie.