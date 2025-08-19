Matura poprawkowa 2025. Dramat maturzysty na Podlasiu. Totalne zaskocznie

Matura poprawkowa 2025 odbędzie się we wtorek i środę – 19 i 20 sierpnia.

Do egzaminów poprawkowych zgłosiło się 40,4 tys. maturzystów.

Najwięcej poprawek dotyczy matematyki – aż 28,5 tys. osób.

Policjanci zatrzymali maturzystę, który na Alei Niepodległości w Białymstoku pędził 131 km/h przy ograniczeniu do 70.

Tłumaczył, że spieszył się na korepetycje przed maturą poprawkową.

Kara: 2000 zł mandatu i 14 punktów karnych.

Matura poprawkowa 2025. Dramat maturzysty. Dostał mandat tuż przed egzaminem

We wtorek i środę w całej Polsce odbędą się egzaminy w ramach matury poprawkowej 2025. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, przystąpienie do nich zadeklarowało 40,4 tys. osób. To zarówno tegoroczni absolwenci, jak i maturzyści z wcześniejszych roczników, którzy nie zdali w maju lub czerwcu. We wtorek (19 sierpnia) odbędą się poprawkowe egzaminy pisemne. W środę (20 sierpnia) – egzaminy ustne.

Każdy maturzysta musi obowiązkowo zdać trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Dodatkowo konieczne są dwa ustne – z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą również zdać egzaminy w tym języku – pisemne i ustne.

Najwięcej poprawek z matematyki

Spośród wszystkich deklaracji największa liczba dotyczy matematyki – aż 28,5 tys. uczniów będzie próbowało poprawić wynik z tego przedmiotu. Wśród egzaminów ustnych najczęściej powtarzanym jest język polski – zgłosiło się do niego 783 maturzystów.

Maturzysta zatrzymany przez policję. Pędził na korepetycje

Niektórzy uczniowie przygotowują się do egzaminu w ostatnich dniach bardzo intensywnie. Policjanci z Podlasia zatrzymali młodego kierowcę, który w Białymstoku na Alei Niepodległości jechał aż 131 km/h przy ograniczeniu do 70 km/h. Jak tłumaczył funkcjonariuszom, spieszył się na korepetycje, ponieważ w tym tygodniu zdaje maturę poprawkową.

Za rażące przekroczenie prędkości został ukarany mandatem w wysokości... 2000 złotych i 14 punktami karnymi. Policjanci przypominają, że okres długiego weekendu to czas intensywnej pracy służb. Na podlaskich drogach doszło w tym czasie do 10 wypadków drogowych, w których zginęły 2 osoby, a 14 zostało rannych.

