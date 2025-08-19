Matura poprawkowa 2025. Dramat maturzysty na Podlasiu. Totalne zaskocznie

2025-08-19 8:29

Matura poprawkowa. We wtorek (19.08) maturzyści w całej Polsce podejdą do matury poprawkowej 2025, do której zgłosiło się ponad 40 tys. osób. Najwięcej uczniów poprawia matematykę. Tymczasem na Podlasiu policjanci zatrzymali młodego kierowcę, który spiesząc się na korepetycje przed egzaminem, pędził o 61 km/h ponad limit. Zamiast spokojnych przygotowań skończyło się wysokim mandatem i punktami karnymi.

Autor: Shutterstock, MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS
  • Matura poprawkowa 2025 odbędzie się we wtorek i środę – 19 i 20 sierpnia.
  • Do egzaminów poprawkowych zgłosiło się 40,4 tys. maturzystów.
  • Najwięcej poprawek dotyczy matematyki – aż 28,5 tys. osób.
  • Policjanci zatrzymali maturzystę, który na Alei Niepodległości w Białymstoku pędził 131 km/h przy ograniczeniu do 70.
  • Tłumaczył, że spieszył się na korepetycje przed maturą poprawkową.
  • Kara: 2000 zł mandatu i 14 punktów karnych.

Matura poprawkowa 2025. Dramat maturzysty. Dostał mandat tuż przed egzaminem

We wtorek i środę w całej Polsce odbędą się egzaminy w ramach matury poprawkowej 2025. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, przystąpienie do nich zadeklarowało 40,4 tys. osób. To zarówno tegoroczni absolwenci, jak i maturzyści z wcześniejszych roczników, którzy nie zdali w maju lub czerwcu. We wtorek (19 sierpnia) odbędą się poprawkowe egzaminy pisemne. W środę (20 sierpnia) – egzaminy ustne.

Każdy maturzysta musi obowiązkowo zdać trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Dodatkowo konieczne są dwa ustne – z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą również zdać egzaminy w tym języku – pisemne i ustne.

Najwięcej poprawek z matematyki

Spośród wszystkich deklaracji największa liczba dotyczy matematyki – aż 28,5 tys. uczniów będzie próbowało poprawić wynik z tego przedmiotu. Wśród egzaminów ustnych najczęściej powtarzanym jest język polski – zgłosiło się do niego 783 maturzystów.

Maturzysta zatrzymany przez policję. Pędził na korepetycje

Niektórzy uczniowie przygotowują się do egzaminu w ostatnich dniach bardzo intensywnie. Policjanci z Podlasia zatrzymali młodego kierowcę, który w Białymstoku na Alei Niepodległości jechał aż 131 km/h przy ograniczeniu do 70 km/h. Jak tłumaczył funkcjonariuszom, spieszył się na korepetycje, ponieważ w tym tygodniu zdaje maturę poprawkową.

Za rażące przekroczenie prędkości został ukarany mandatem w wysokości... 2000 złotych i 14 punktami karnymi. Policjanci przypominają, że okres długiego weekendu to czas intensywnej pracy służb. Na podlaskich drogach doszło w tym czasie do 10 wypadków drogowych, w których zginęły 2 osoby, a 14 zostało rannych.

