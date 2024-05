Załamanie pogody. Ulewy, gradobicia i wichury. W tej części Polski będzie najgorzej. Alerty IMGW

Niestety nie będzie to spokojna środa dla mieszkańców wschodniej części kraju. Niemal połowa kraju jest pokryta ostrzeżeniami 2. i 1. stopnia przed burzami. Alerty obowiązują w środę od godziny 12 do godziny 22. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru lokalnie do 90 km/h. Lokalnie grad" - czytamy w ostrzeżeniu IMGW dla Warszawy.

We wschodnich częściach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązują ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad - ostrzega IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych niebezpiecznych zjawisk wynosi 80 procent.

W środę burz nie będzie tylko na zachodzie kraju. Jak czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu dnia temperatura maksymalna od 22°C, 24°C na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Dolnym i Górnym Śląsku oraz Opolszczyźnie, 25°C,27°C w centrum, w Małopolsce, Podkarpaciu i na Mazurach, do 28°C miejscami na Podlasiu, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie. Chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich od 15°C do 20°C.