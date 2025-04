Spis treści

Jaka rzeka jest najczystsza w Polsce? Wybór AI zaskakuje

Czysta woda to skarb, a w Polsce możemy poszczycić się rzekami o różnym stopniu czystości. Właśnie dlatego postanowiliśmy sprawdzić, która rzeka w naszym kraju zasługuje na miano najczystszej. Wisła, Odra a może Dunajec? Trudno stwierdzić, więc o pomoc w tej kwestii poprosiliśmy sztuczną inteligencję, która nie zastanawiała się długo nad odpowiedzią. Wyborem AI była bowiem Czarna Hańcza, czyli główna rzeka Suwalszczyzny zlokalizowana w okolicach wsi Okliny w województwie podlaskim.

Czarna Hańcza najczystszą rzeką w Polsce

Czarna Hańcza to największa rzeka Wigierskiego Parku Narodowego (ok. 108 km na terenie Polski), która ma swoje źródła poza jego granicami, na północ od jeziora Jegliniszki, powyżej jeziora Hańcza. Przepływa przez dwa duże i głębokie jeziora: Hańcza i Wigry, by ostatecznie, po przekroczeniu granicy na Białorusi, wpaść do Niemna, uprzednio kierując się w stronę Kanału Augustowskiego.

Wody Czarnej Hańczy są znane z wysokiej jakości, co potwierdzają liczne badania i obserwacje. Dzięki położeniu na obszarze chronionym, z dala od dużych ośrodków przemysłowych i intensywnego rolnictwa, rzeka ta zachowała swój naturalny charakter i może pochwalić się krystalicznie czystą wodą. To także dom dla wielu gatunków ryb, ptaków i innych zwierząt, co świadczy o jej świetnym stanie ekologicznym.

Czarna Hańcza na zdjęciach

Czy rzeki w Polsce są czyste?

Wiele osób zastanawia się, które rzeki w naszym kraju mogą poszczycić się mianem najczystszych. Jedną z takich rzek jest wspomniana wcześniej Czarna Hańcza płynąca przez północno-wschodnią Polskę. Oprócz niej, w Polsce znajduje się jednak jeszcze kilka innych rzek, które mogą cieszyć się wysoką jakością wód. Wśród nich warto wymienić:

Drawa: rzeka przepływająca przez Drawieński Park Narodowy, znana z krystalicznie czystej wody i bogatej fauny.

rzeka przepływająca przez Drawieński Park Narodowy, znana z krystalicznie czystej wody i bogatej fauny. Wda: malownicza rzeka na Pomorzu, idealna do spływów kajakowych, charakteryzująca się czystą wodą i pięknymi krajobrazami.

malownicza rzeka na Pomorzu, idealna do spływów kajakowych, charakteryzująca się czystą wodą i pięknymi krajobrazami. Biebrza: rzeka przepływająca przez Biebrzański Park Narodowy, znana z unikalnych mokradeł i bogatej różnorodności biologicznej.