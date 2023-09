69-latek spędził na drzewie 8 godzin. Zgubił się w lesie i bał się zwierząt

Ok. 8 godzin spędził na drzewie mężczyzna, który zgubił się w lesie na terenie gminy Narewka w Podlaskiem. 69-latek został uratowany przez przypadek, gdy znajdującą się nieopodal drogą jechał patrol policjantów ze szczecińskiego oddziału prewencji, który zobaczył go siedzącego na konarze. Jak wytłumaczył mundurowym poszkodowany, w związku z tym, że bał się zwierząt, zdjął swoje sandały i wdrapał się na drzewo, zostawiając swój rower w rowie. Mieszkaniec gminy Narewka był wyczerpany i zziębnięty, ale czuł się całkiem dobrze. - Mężczyzna ogrzał się w radiowozie. Od mundurowych otrzymał wodę. Na szczęście 69-latek nie potrzebował pomocy medycznej. Policjanci zaopiekowali się seniorem i odwieźli go do miejsca zamieszkania - informuje Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce.

