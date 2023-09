Boćki. Co za wstyd! Kobieta zrobiła to w aptece. Co ona myślała?

24-letni mieszkaniec Olsztyna, który na co dzień przebywa w Norwegii, przyjechał do Łomży na przyśpieszony kurs prawa jazdy. Mężczyzna wynajął pokój w jednym z moteli. 24-latek pokłócił się z dziewczyną i dzień przed egzaminem wpadł na idiotyczny pomysł. - Wyprosił swojego współlokatora i zaczął niszczyć rzeczy znajdujące się w pokoju. Mężczyzna kopiąc uszkodził drzwi wejściowe oraz drzwi od łazienki. Ponadto uszkodził umywalkę i okno dachowe - informuje oficer prasowy KMP w Łomży. Właściciel motelu oszacował straty na 4 tysięcy złotych. 24-latek jakby nigdy nic udał się na egzamin. Nie wiadomo, czy zdał. Policjanci zatrzymali go zaraz po egzaminie. 24-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia za co grozi mu do 5 lat więzienia.

Łomża. Osiłek bez koszulki szalał na komendzie. Trzeba było kilku policjantów, żeby go obezwładnić