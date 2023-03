5-latka wypadła z okna! Dziewczynka trafiła do szpitala

Policjanci z Siemiatycz otrzymali informację, że na jednej z posesji w mieście znajdują się przedmioty mogące pochodzić z kradzieży. Na miejscu znaleziono między innymi elektronarzędzia, piłę spalinową, rower oraz kilkadziesiąt jajek. - Jeszcze tego samego dnia, mundurowi ustalili tożsamość i zatrzymali 20-latka, podejrzanego o kradzież tych przedmiotów. Okazało się, że mężczyzna minionej nocy wszedł na jedną z posesji w mieście, skąd zabrał między innymi elektronarzędzia, piłę spalinową i rower. Następnie, na tej samej ulicy włamał się do jednego z magazynów, skąd ukradł latarkę, niewielką ilość gotówki oraz 800 jajek - informuje oficer prasowy policji w Siemiatyczach. Większą część jajek stłukł próbując je wynieść. - Pokrzywdzeni oszacowali straty na łączną kwotę 3 tysięcy złotych. Zatrzymany 20-latek następnego dnia usłyszał zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu na okres 3 miesięcy - dodaje oficer prasowy. 20-latkowi grozi do 10 lat więzienia.

