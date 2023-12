Recman to znana polska marka odzieży dla mężczyzn. Firma produkuje m.in. garnitury, koszule, kamizelki, oraz kurtki. Kilka dni temu na stronie Recman pojawiło się oświadczenie następującej treści: "[...] Prezes UOKiK wydał decyzję nr DOZIK-5/2022 z dnia 16 marca 2022 r. stwierdzającą stosowanie przez spółkę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na deklarowaniu dla wprowadzanych do obrotu wyrobów włókienniczych składu surowcowego, którego wyroby te nie posiadały, co wprowadzało konsumentów w błąd co do cech produktu."

Recman wydało również własne oświadczenie. - Trwale wyeliminowaliśmy jakiekolwiek niezgodności jeszcze przed wszczęciem postępowania, co potwierdził Prezes UOKiK w wydanej decyzji - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Firma podkreśla, że błędy wskazane w wyniku kontroli w 2019 roku dotyczyły jedynie kilkunastu produktów i były spowodowane nieumyślnymi, niezamierzonymi działaniami spółki. "Jest nam przykro, że zaufanie naszych Klientów zostało nadszarpnięte. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że dzięki skutecznym procedurom i działaniom kontrolnym od kwietnia 2020 w kolekcjach Recman nie było żadnego przypadku niezgodności, co potwierdzają badania laboratoryjne" - czytamy w oświadczeniu.

Klienci oraz internauci doceniają rzetelne i szczere podejście firmy do problemu. - Żeby wszyscy byli tak uczciwi jak Prezes Recman i tak szanowali drugiego człowieka świat byłby za piękny. Zdarza się i najlepszym - napisała Ewa. "Przedsiębiorcy bierzcie przykład!" - dodał internauta Daniel.

Tęczowy... Urząd Skarbowy! Zaskakujący budynek w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.