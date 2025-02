"Znany wokalista" omamił 39-latkę! Obiecywał gruszki na wierzbie!

"Znany wokalista" wyłudził od 39-latki z powiatu białostockiego 21 tysięcy złotych. Uratowała ją dopiero rodzina

39-latka z powiatu białostockiego nie mogła uwierzyć własnym oczom, gdy zobaczyła, kto we własnej osobie napisał do niej wiadomość na komunikatorze internetowym! Sławny wokalista proponował jej same cuda, w tym vipowskie karty do wejścia na koncerty i imprezy z gwiazdami. Zachwycona kobieta nawiązała intensywną korespondencję z - jak przypuszczała - swoim idolem. Dziś policja z Białegostoku nie zdradza, o kogo chodziło, ale podobno ten sprytny naciągacz podszywał się pod kogoś naprawdę znanego. Szybko zaczęły się prośby o coraz większe kwoty pieniędzy. A to okazywało się, że "vipowską kartę" można wyrobić tylko w USA, a to trzeba było ponieść koszty wysłania do 39-latki paczek pełnych samych cudów. Niestety, zanim kobieta uświadomiła sobie, że coś jest nie w porządku, przelała oszustowi 21 tysięcy złotych. "Kobieta wierząc w historię, przelewała pieniądze na konta w ramach opłat za kolejne paczki, które miały zostać wysłane na jej adres. Łącznie wykonała 10 przelewów na kwotę 21 tysięcy złotych. Dopiero najbliżsi uświadomili ją, że została oszukana" - piszą podlascy policjanci na swojej stronie internetowej.

Oszustwa "na gwiazdora" coraz częstsze. W Francji naciągacz podszywał się pod Brada Pitta, wyznawał miłość i wyłudzał pieniądze

Niedawno podobny przypadek miał miejsce we Francji, gdzie oszust skutecznie podszywał się pod Brada Pitta. Pewna 53-latka uwierzyła, że koresponduje z gwiazdorem. Mężczyzna wysyłał Francuzce filmy i zdjęcia wykonane przy użyciu technologii deep fake i zaczął wyznawać internetowej znajomej miłość. Potem twierdził, że leży w szpitalu i czeka na operację raka nerki. Potrzebuje pieniędzy, bo nie ma dostępu do swoich milionów z racji rozwodu z Angeliną Jolie. Zamężna kobieta postanowiła rzucić dla niego wszystko, rozwiodła się z mężem milionerem i przelała na konto oszusta ogromne kwoty. Zdecydowała się pójść na policję dopiero latem 2024 roku i to dopiero wtedy, gdy zobaczyła w mediach zdjęcia prawdziwego Pitta, nie dość że całego i zdrowego, to jeszcze z inną kobietą u boku. Dziś Francuzka leczy się z ciężkiej depresji i przestrzega innych przed internetowymi oszustami.

