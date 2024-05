Żołnierz dźgnięty nożem na granicy. Niepokojące słowa o jego stanie!

Prosto do celu

Żołnierz ranny na granicy. Niepokojące słowa o jego stanie

Stan żołnierza, który został zaatakowany nożem na polsko-białoruskiej granicy, jest bardzo ciężki. Mężczyzna przebywa w szpitalu w Hajnówce, gdzie był operowany. W środowej (29 maja) rozmowie na antenie radia ZET wiceszef MON Cezary Tomczyk przekazał najnowsze informacje o jego stanie. - Walczy o swoje zdrowie i życie – przyznał minister.

Przypomnijmy, że do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek (28 maja) ok. godz. 4.30 w okolicach Dubicz Cerkiewnych na Podlasiu. Podczas próba przekroczenia granicy białorusko-polskiej przez grupę kilku nielegalnych migrantów żołnierze tarczami blokowali wyłom w zaporze. Wtedy jeden z migrantów ugodził żołnierza nożem w okolicy klatki piersiowej. Gdy trwała akcja ratunkowa, osoby przebywające po białoruskiej stronie cały czas rzucały w kierunku niosących pomoc gałęzie i kamienie.

Żołnierze mają prawo użyć broni

Nie był to zresztą jedyny groźny incydent na granicy. Jeden z funkcjonariuszy Straży Granicznej został zaatakowany rozbitą butelką i doznał obrażeń twarzy, a inny funkcjonariusza został zaatakowany nożem przytwierdzonym do kija.

Jak dodał wiceszef MON, gdy funkcjonariusze są atakowani, mają prawo do użycia broni. - Żołnierze mają ze sobą ostrą broń. Ale pamiętajmy też, że starają się zawsze reagować adekwatnie do sytuacji – przyznał Tomczyk.

Jak podkreślił minister, sytuacja na wschodniej granicy jest „bardzo gorąca”. W ciągu jednej doby dochodzi tam do około 300-400 prób nielegalnego przekroczenia granicy oraz kilkudziesięciu incydentów, które wiążą się również z przemocą wobec polskich funkcjonariuszy.