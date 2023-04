Żurek i barszcz biały różni zasadniczy składnik. Jesteś pewny, co jesz na Wielkanoc?

O nim najczęściej zapomina się w koszyczku wielkanocnym. To błąd! Włóż go do święconki, zapewnia zdrowie i zapobiega nieszczęściu [WIELKANOC kwiecień 2023]

Żurek i barszcz biały: różnice

Żurek i barszcz biały to popularne potrawy wielkanocne, których nie może zabraknąć w polskich domach na święta. Okazuje się jednak, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że żurek i barszcz biały to nie to samo. Niektórzy mogą nawet nie wiedzieć, jaką zupę tak naprawdę jedzą! A wszystko zależy od sposobu przygotowania i kluczowego, głównego składnika zupy. Mowa o zakwasie.

Powszechnie uważa się, że żurek i barszcz biały różnią się zakwasem, na którym zostały ugotowane:

żurek - na zakwasie żytnim

barszcz biały - na zakwasie pszennym

Tę teorię obala jednak autor artykułu na stronie artkulinaria.pl. Taka różnica, owszem, występuje, ale między żurem (najczęściej na zakwasie żytnim) a żurkiem (na zakwasie pszennym). Jak więc gotuje się barszcz biały? To zupa również na zakwasie, ale warzywnym, a nie mącznym. Oznacza to, że do ugotowania barszczu białego używa się zakwasu ogórkowego lub kapuścianego. Różnicę w zakwasach można więc przedstawić następująco:

żur - zakwas żytni

żurek - zakwas pszenny

barszcz biały - zakwas warzywny (kapuściany lub ogórkowy)

To główna różnica pomiędzy tymi zupami. Żur, żurek i barszcz biały są jednak popularnymi potrawami wielkanocnymi. Mogą się różnić także sposobem podania oraz dodatkami. Żur lub żurek często serwuje się w wydrążonym chlebie. Żur gotuje się na wędzonce i nie zabiela, a do zupy dodaje kiełbasę. Żurek (lżejsza wersja żuru) zabiela się śmietaną i podaje z ugotowanym na twardo jajkiem i białą kiełbasą. Z kolei barszcz biały częściej podaje się z ziemniakami, kluskami, a nawet twarogiem. Zupę gotuje się na wywarze mięsnym, a następnie dodaje zakwas i suszone grzyby. Czasami zabiela się go śmietaną, podaje się z jajkiem i kiełbasą.

Żurek wielkanocny - przepis Magdy Gessler

Przez lata te przepisy mieszały się jednak ze sobą i wiele gospodyń wypracowało własne przepisy na żur, żurek i barszcz biały na Wielkanoc. Sprawdziliśmy, jak te potrawy wielkanocne przygotowują gwiazdy. Porównaliśmy przepis na żurek wielkanocny Magdy Gessler i Ewy Wachowicz.

Jak swój żurek wielkanocny przygotowuje Magda Gessler? Do ugotowania zupy będą potrzebne następujące składniki:

350 gramów mąki razowej

1 litr wody

4 ząbki czosnku (3 do zakwasu, 1 do żurku)

3 liście laurowe

5 kulek ziela angielskiego

300 gramów białej kiełbasy

250 mililitrów śmietany

4 jajka

5 grzybów - najlepsze będą prawdziwki

1 łyżka masła

1 litr bulionu warzywnego

natka pietruszki

sól

pieprz czarny

majeranek

Magda Gessler radzi, by przygotować własny zakwas na żurek, zamiast korzystać z gotowych produktów. By przygotować zakwas na żurek wielkanocny tak, jak robi to Magda Gessler, trzeba zalać mąkę wrzątkiem i mieszać do otrzymania gładkiej masy. Następnie należy dodać czosnek, liście laurowe, ziele angielskie i dolać pozostałą wodę. Masę przykryć gazą i odstawić w ciepłe miejsce. Raz dziennie przemieszczać, po trzech dniach zakwas będzie gotowy do przecedzenia. Następnie można się zabrać za gotowanie żurku wielkanocnego. Magda Gessler zaczyna od podsmażenia grzybów na maśle. Następnie należy zalać je bulionem i gotować do miękkości. Później wystarczy dodać przecedzony wcześniej zakwas, śmietanę, czosnek, majeranek, sól i pieprz do smaku. Podawać z jajkami na twardo, parzoną kiełbasą i natką pietruszki.

Żurek wielkanocny - przepis Ewy Wachowicz

Żurek wielkanocny Ewy Wachowicz gotowany jest na białej kiełbasie i podawany jajkami przepiórczymi. Do jego przygotowania potrzebne będą następujące składniki:

6 białych kiełbas

zakwas

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżka - masła

1 kapelusz suszonego prawdziwka

liść laurowy

kilka ziaren czarnego pieprzu

kilka ziaren ziela angielskiego

1 łyżka majeranku

oliwa do smażenia

jajka przepiórcze

natka pietruszki

Przygotowanie: Zeszkloną na maśle cebulę i podsmażony czosnek należy zalać ok. 1,5l wody, dodać pozostałe przyprawy, białą kiełbasę i zagotować. Następnie wyjąć kiełbasę, wlać żur i ponownie zagotować. Żurek wielkanocny Ewy Wachowicz najlepiej podawać z podsmażoną kiełbasą i ugotowanymi na twardo jajkami przepiórczymi. Dokładny przepis na żur wielkanocny znajdziecie na stronie Ewy Wachowicz.

Barszcz biały na Wielkanoc - przepis

Wiedząc już, czym różni się żurek od barszczu białego, ciężko dziś znaleźć przepis na prawdziwy barszcz biały. Najlepiej poszukać w starych książkach kucharskich, bowiem współcześnie wiele przepisów łączy w sobie składniki z żuru, żurku i barszczu białego. Przypomnijmy, że wielkanocny barszcz biały, według staropolskiej receptury, będzie gotowany na wywarze mięsnym, z grzybami i białą kiełbasą. Po zaparzeniu, kiełbasę należy wyjąć z zupy i dodać kwas ogórkowy lub kapuściany. Następnie doprawić solą, pieprzem, majerankiem, zielem angielskim i liściem laurowym. Podawać z jajkiem na twardo i białą kiełbasą. Można zabielić śmietaną i dodać ziemniaki, kluski lub kawałki twarogu.

