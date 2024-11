ZUS daje dodatkową kasę. Ostatnie dni na złożenie wniosku. Szkoda stracić taką okazję

Dodatkowe pieniądze z ZUS. Ostatnie dni na złożenie wniosku

W sobotę 30 listopada mija ostateczny termin składania wniosków o 300 zł na wyprawkę szkolną. Można to zrobić za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy PUE/eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. - W ramach programu Dobry Start rodzice mają możliwość otrzymania raz w roku 300 zł na wyprawkę szkolną. Pieniądze można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów oraz przyborów szkolnych. Świadczenie przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego. Wyjątek stanowią dzieci uczęszczające do zerówek oraz studenci, dla których świadczenie 300 plus nie przysługuje.

"Dobry Start" w woj. podlaskim

Do 14 listopada Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał 3,27 miliona wniosków o świadczenie 300 plus, na które wypłacono już niemal 1 miliard 383 miliony złotych. W województwie podlaskim zarejestrowano 91,3 tysiąca wniosków, a suma wypłaconych środków osiągnęła 40 milionów złotych.

Rodzice, którzy nie ubiegali się jeszcze w tym roku o świadczenie, mają czas tylko do 30 listopada. Złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie. - W przeciwnym razie, jeśli rodzic przeoczy termin i wyśle wniosek później, niestety nie otrzyma świadczenia - podkreśla Krupicka.

