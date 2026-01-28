10 ciekawostek z Podlaskiego, o których mogłeś nie wiedzieć

Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-01-28 11:53

Podlasie od lat uchodzi za jeden z najbardziej wyjątkowych regionów Polski. To miejsce, gdzie natura wciąż gra pierwsze skrzypce, a historia i tradycja przenikają się na każdym kroku. Województwo podlaskie potrafi zaskoczyć nawet tych, którzy byli tu już nie raz. Oto 10 ciekawostek o Podlasiu, które mogą cię zdziwić.

Województwo podlaskie to region pełen niezwykłych historii, unikalnej przyrody i kulturowego bogactwa. Choć często kojarzone jest z ciszą i spokojem, kryje w sobie mnóstwo ciekawostek, które czynią je jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc w Polsce.

To jednak dopiero początek. Kolejne tajemnice i mniej znane fakty o Podlasiu przygotowaliśmy w naszej galerii. Warto zajrzeć, bo region potrafi zaskoczyć na każdym kroku – zarówno przyrodą, jak i historią oraz lokalnymi tradycjami.

Zobacz zdjęcia: 10 rzeczy, których nie wiedziałeś o województwie podlaskim

10 rzeczy, których nie wiedziałeś o województwie podlaskim
10 zdjęć
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE