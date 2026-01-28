Aurelia, Nikodem i Franciszek. W Białymstoku urodziły się trojaczki

Trojaczki urodziły się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Na świat przyszły dwa chłopce i dziewczynka: Aurelia, Nikodem i Franciszek

Dzieci urodziły się jako wcześniaki w 32. tygodniu ciąży

Poród odbył się 24 stycznia przez pilne cesarskie cięcie

Maluchy są w dobrym stanie, ale pozostaną w inkubatorach przez 6–8 tygodni

Aurelia, Nikodem i Franciszek przyszły na świat w sobotę 24 stycznia przez cesarskie cięcie, które lekarze zdecydowali się przeprowadzić w trybie pilnym - poinformował szpital. Maluchy są w dobrym stanie, ale przez najbliższych 6-8 tygodni będą przebywać w inkubatorach na oddziale intensywnej terapii noworodka.

Najmniejsze z dzieci waży nieco ponad 1160 gramów, pozostałe: 1300 i 1600 gramów. Mama dzieci ostatnie ponad dwa miesiące spędziła w szpitalu na oddziale patologii ciąży, była pod opieką lekarzy. - Mimo małej masy urodzeniowej maluszki są w dobrej kondycji - poinformowała cytowana w informacji szpitala USK kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka dr Elżbieta Kulikowska.

Szpital podkreśla, że narodziny trojaczków to rzadkość. Ostatni taki przypadek w szpitalu USK w Białymstoku miał miejsce w 2022 r. Rok później narodziły się w tym szpitalu czworaczki, co - jak podkreśla szpital - jest sytuacją ekstremalnie rzadką. Trojaczki mają dwójkę starszego rodzeństwa w wieku 3,5 oraz 10 lat. W 2025 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przyszło na świat ponad 1,7 tys. dzieci.