Aurelia, Nikodem i Franciszek. W Białymstoku urodziły się trojaczki

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-01-28 8:07

Trojaczki - dwóch chłopców i dziewczynka - urodziły się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Dzieci są wcześniakami, na świat przyszły w 32 tygodniu ciąży.

Aurelia, Nikodem i Franciszek. W Białymstoku urodziły się trojaczki

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • Trojaczki urodziły się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
  • Na świat przyszły dwa chłopce i dziewczynka: Aurelia, Nikodem i Franciszek
  • Dzieci urodziły się jako wcześniaki w 32. tygodniu ciąży
  • Poród odbył się 24 stycznia przez pilne cesarskie cięcie
  • Maluchy są w dobrym stanie, ale pozostaną w inkubatorach przez 6–8 tygodni

Aurelia, Nikodem i Franciszek przyszły na świat w sobotę 24 stycznia przez cesarskie cięcie, które lekarze zdecydowali się przeprowadzić w trybie pilnym - poinformował szpital. Maluchy są w dobrym stanie, ale przez najbliższych 6-8 tygodni będą przebywać w inkubatorach na oddziale intensywnej terapii noworodka.

Czytaj też: Najpiękniejsze imiona w Polsce. AI wskazała na faworytów. Klasyka wraca do łask

Najmniejsze z dzieci waży nieco ponad 1160 gramów, pozostałe: 1300 i 1600 gramów. Mama dzieci ostatnie ponad dwa miesiące spędziła w szpitalu na oddziale patologii ciąży, była pod opieką lekarzy. - Mimo małej masy urodzeniowej maluszki są w dobrej kondycji - poinformowała cytowana w informacji szpitala USK kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka dr Elżbieta Kulikowska.

Czytaj też: Moyo pierwszą Suwalczanką urodzoną w 2026 roku

Szpital podkreśla, że narodziny trojaczków to rzadkość. Ostatni taki przypadek w szpitalu USK w Białymstoku miał miejsce w 2022 r. Rok później narodziły się w tym szpitalu czworaczki, co - jak podkreśla szpital - jest sytuacją ekstremalnie rzadką. Trojaczki mają dwójkę starszego rodzeństwa w wieku 3,5 oraz 10 lat. W 2025 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przyszło na świat ponad 1,7 tys. dzieci.

Najpiękniejsze imiona męskie w Polsce według AI
10 zdjęć
Retro Karawana WOŚP ruszyła po raz ósmy. Ponad 19 tys. zł dla dzieci
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZPITAL BIAŁYSTOK
TROJACZKI