Atak na sąsiada w gminie Mały Płock

Dwóch mężczyzn zatrzymanych: 26-latek i 53-latek

Podczas awantury użyto sztachety i łopaty

Pokrzywdzony doznał ciężkich obrażeń zagrażających życiu

53-latek usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa

Grozi mu nawet dożywotnie więzienie

Sąd aresztował go na 3 miesiące

26-latek objęty dozorem i zakazem zbliżania się do poszkodowanego

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu. Dyżurny kolneńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o ataku, po którym sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze szybko ustalili przebieg awantury między sąsiadami. Z ustaleń policji wynika, że młodszy z napastników zaatakował pokrzywdzonego drewnianą sztachetą, natomiast starszy zadał cios łopatą w głowę. Poszkodowany doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia i trafili do policyjnego aresztu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów w Prokuraturze Rejonowej w Kolnie.

53-latek usłyszał zarzuty udziału w bójce i pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz usiłowania zabójstwa. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

26-latek odpowie za udział w bójce i pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Został objęty policyjnym dozorem, ma zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i świadkami oraz zakaz zbliżania się do poszkodowanego.

Sprawa jest w toku, a dalsze decyzje będą należeć do prokuratury i sądu.