10-letnia Nikola dochodzi do siebie po ataku. Wiemy, w jakim jest stanie

10-letnia Nikola, ofiara brutalnego ataku toporkiem w Szkole Podstawowej w Ptakach (woj. podlaskie) przebywa obecnie na Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Widzieliśmy dziewczynkę – siedziała na szpitalnym łóżku pod czujnym okiem mamy. Cały czas czuwa przy niej niezwykle troskliwy personel medyczny, który walczy o jej pełny powrót do zdrowia.

To wciąż niezwykle trudny czas dla rodziny. Mama Nikoli, wciąż głęboko wstrząśnięta tym, co się stało, nie była jeszcze gotowa, by z nami rozmawiać. Najważniejsze jest jednak to, że dziewczynka powoli dochodzi do siebie po tej strasznej przygodzie, która mogła skończyć się tragicznie.

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Co ze sprawcą całego zamieszania? Jak ustaliliśmy, on również przebywa pod czujnym okiem lekarzy w placówce medycznej. O rozwoju tej bulwersującej sprawy będziemy informować na bieżąco.

Do ataku doszło we wtorek, 22 września, tuż przed godz. 8 w szkole w miejscowości Ptaki w powiecie kolneńskim. Według wstępnych ustaleń policji 11-letni chłopiec wszedł do budynku i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową, nieznajomą mu 10-letnią uczennicę. Napastnika obezwładnił ojciec jednego z uczniów. Ranna dziewczynka błyskawicznie trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

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