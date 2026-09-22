Zaatakował toporkiem 10-latkę. Napastnika obezwładnił rodzic. Dramat w podstawówce w Podlaskiem

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-22 10:14

Dramatyczne zdarzenie w jednej ze szkół podstawowych w powiecie kolneńskim. 11-latek zaatakował toporkiem o rok młodszą dziewczynkę. Ranna 10-latka została przewieziona do szpitala.

Włączony kogut radiowozu z napisem Policja. O ataku w szkole w Podlaskiem przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Shutterstock

- Na nr 112 wpłynęło zgłoszenie, ze w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim uczeń zaatakował uczennice. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, ze 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę - przekazała nam policjantka z zespołu prasowego podlaskiej policji.

Zaatakowana 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia podejmie decyzję czy 11-latek trafi do szpitala na badania.

Czytaj też: Dominik przyznał się do zamordowania 16-letniej Gabrysi. Uczniowie w szoku. "Nie traktował jej ostatnio dobrze"

Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia.

Pokój Zbrodni - Śledził i zabił nauczycielkę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOLNO NA PODLASIU
KOLNO