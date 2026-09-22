Zaatakował toporkiem 10-latkę. Napastnika obezwładnił rodzic. Dramat w podstawówce w Podlaskiem

- Na nr 112 wpłynęło zgłoszenie, ze w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim uczeń zaatakował uczennice. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, ze 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę - przekazała nam policjantka z zespołu prasowego podlaskiej policji.

Zaatakowana 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia podejmie decyzję czy 11-latek trafi do szpitala na badania.

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Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia.