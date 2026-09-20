Brzmi jak nazwa kwiatu, ale naprawdę jest imieniem. W Polsce nosi je trzech mężczyzn

Wybór imienia nie zawsze jest prosty. Jedni kierują się rodzinną tradycją, inni zwracają uwagę na znaczenie imienia, jego brzmienie albo możliwość łatwego zapisania go w innych językach. Są też osoby, które szukają inspiracji w swoich ulubionych książkach, filmach, grach lub opowieściach o niezwykłych bohaterach.

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Wykaz imion osób żyjących, sporządzony na podstawie rejestru PESEL, pokazuje skalę tej różnorodności. Trzeba jednak pamiętać, że obejmuje on mężczyzn posiadających numer PESEL, a więc nie tylko osoby urodzone w Polsce. Sprawdziliśmy, ile razy występuje w nim dziesięć imion przywodzących na myśl świat fantasy, science fiction i popkultury.

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