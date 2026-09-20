Brzmi jak nazwa kwiatu, ale naprawdę jest imieniem. W Polsce nosi je trzech mężczyzn

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-09-20 5:10

Wybierając imię dla dziecka, rodzice coraz częściej wychodzą poza tradycyjne propozycje. W rejestrze PESEL można znaleźć imiona znane z literatury, filmów, seriali i świata superbohaterów. Niektóre nosi kilkudziesięciu mężczyzn, inne występują zaledwie dwa lub trzy razy.

Wybór imienia nie zawsze jest prosty. Jedni kierują się rodzinną tradycją, inni zwracają uwagę na znaczenie imienia, jego brzmienie albo możliwość łatwego zapisania go w innych językach. Są też osoby, które szukają inspiracji w swoich ulubionych książkach, filmach, grach lub opowieściach o niezwykłych bohaterach.

Czytaj też: Ciri, Khaleesi, Hermiona. Te niezwykłe imiona noszą kobiety w Polsce

Wykaz imion osób żyjących, sporządzony na podstawie rejestru PESEL, pokazuje skalę tej różnorodności. Trzeba jednak pamiętać, że obejmuje on mężczyzn posiadających numer PESEL, a więc nie tylko osoby urodzone w Polsce. Sprawdziliśmy, ile razy występuje w nim dziesięć imion przywodzących na myśl świat fantasy, science fiction i popkultury.

Uśmiechnięty mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych na ulicy. O nietypowych imionach w PESEL pisze SE Białystok.
Galeria zdjęć 11
Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MĘSKIE IMIONA
POPULARNE IMIONA
MODNE IMIONA
IMIONA DZIECI
IMIONA