14-latek przewrócił się na hulajnodze. Dramatyczny wypadek

Do wypadku doszło na jednej z ulic w Sokółce. Jak ustalili funkcjonariusze, 14-latek jadący hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej, przewrócił się i upadł na jezdnię. Niestety, nastolatek nie miał na głowie kasku, co skutkowało poważnymi obrażeniami. Chłopiec został zabrany do szpitala.

Hulajnoga elektryczna - przepisy i obowiązki

Policja przypomina o obowiązujących przepisach dotyczących korzystania z hulajnóg elektrycznych. Zgodnie z nimi, kierujący hulajnogą elektryczną jest zobowiązany do korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Dopuszczalna prędkość w takim przypadku to 20 kilometrów na godzinę.

W sytuacji, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną jest zobowiązany do korzystania z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 kilometrów na godzinę. W takim przypadku również obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 kilometrów na godzinę.

Wyjątkowo, kierujący hulajnogą elektryczną może poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 kilometrów na godzinę i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. W takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

Apel o bezpieczeństwo

Mimo że kask nie jest obowiązkowym elementem wyposażenia podczas jazdy hulajnogą elektryczną, policja apeluje o rozwagę i dbanie o własne bezpieczeństwo. Kask może znacząco zmniejszyć ryzyko poważnych urazów głowy w przypadku upadku.

