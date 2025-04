15-latek w szpitalu! Dramatyczny wypadek

Co się stało?

Trafił do szpitala

Do tego groźnie wyglądającego wypadku doszło w poniedziałek (28 kwietnia) na ul. Podhorskiego w Suwałkach. - Na przejeździe dla rowerów został potrącony 15 latek na hulajnodze - przekazał nam młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Toyotą kierowała kobieta. Poszkodowany nastolatek trafił do szpitala.

Hulajnoga elektryczna - przepisy i obowiązki

Policja przypomina o obowiązujących przepisach dotyczących korzystania z hulajnóg elektrycznych. Zgodnie z nimi, kierujący hulajnogą elektryczną jest zobowiązany do korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Dopuszczalna prędkość w takim przypadku to 20 kilometrów na godzinę.

