15-letnia Julia zaginęła w drodze do szkoły. Gdzie jest nastolatka?

Julia Ćwiklewska w poniedziałek 17 lutego wyszła z domu do szkoły, lecz tam nie dotarła. Nie wiadomo, co się z nią dzieje. Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania.

Zaginiona to:Julia Ćwiklewska, 15 latzam. KlukowoRysopis: wzrost około 152 cm, włosy długie pofarbowane kolor burgund, oczy piwne.

Czytaj też: Cztery uczennice w szpitalu! Groźny wypadek pod szkołą w Augustowie

- Wszystkie osoby, które widziały zaginioną lub mogą pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu prosimy o kontakt telefoniczny z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem - 47 7183 212 lub z numerem alarmowym 112 - apeluje mł. asp. Kinga Wlazło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.