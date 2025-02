Cztery uczennice w szpitalu! Dramatyczny wypadek pod szkołą

Do tego wypadku doszło we wtorek (11.02) przed godz. 11. Wszystko działo się przy wjeździe do liceum ogólnokształcącego znajdującego się przy ul. Brzostowskiego w Augustowie. - Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 18-latek kierujący citroenem stracił panowanie nad pojazdem uderzył w samochód, a następnie odbił się i uderzył w kolejne dwa samochody - przekazała nam podkom. Kinga Kalinowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Jeden z samochodów uderzył cztery uczennice stojące na poboczu. Nastolatki (trzy 16-latki i 15-latka) zostały zabrane do szpitala.

Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tego wypadku. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy.

Tragiczny wypadek. 19-letnia Patrycja nie żyje. Kobieta była w 8. miesięcy ciąży

