Ogród hortiterapeutyczny - to jeden ze zweryfikowanych pomyślnie pod względem formalnym i merytorycznym pomysłów, z którymi białostocczanie przystąpili do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Czym jest zyskująca coraz większą popularność hortiterapia, wyjaśnimy w dalszej części tekstu.

Budżet obywatelski funkcjonuje w Białymstoku od 2013 roku. W tym czasie zrealizowanych zostało 226 projektów na łączną kwotę ok. 97,5 mln zł. Po tegorocznej odsłonie tej inicjatywy, którą śmiało można nazwać "świętem finansowej demokracji", globalna suma zdecydowanie przekroczy pułap 100 milionów. Bo do rozdysponowania tym razem jest aż 15 mln zł.

Zajrzeliśmy do listy zaakceptowanych wniosków. Co w nich można znaleźć?

Wśród 26 projektów ogólnomiejskich jest na przykład pomysł organizowania w sezonie letnim cotygodniowych spotkań integracyjnych przy grach planszowych w miejskich parkach. Tę inicjatywę jego autorzy wycenili (wraz z zakupem planszówek, mebli i koców) na 60 tys. zł. Ktoś inny w sierpniu 2025 r. chce zorganizować - dzięki wsparciu z budżetu obywatelskiego w wysokości 98 tys. zł - międzynarodową imprezę... balonową. Jest też koncepcja, oszacowana na 70 tys. zł, zatytułowana "Kamera online z widokiem na Białystok".

- Projekt zakłada zakup i montaż 3 kamer w wybranych miejscach na Rynku Kościuszki, przez które będzie można podglądać życie w mieście, zabytki czy panoramy w jakości HD na ekranach każdego komputera, tabletu, TV czy telefonu. Jest to sposób na reklamę i promocję miasta - piszą autorzy.

Pedałowanie na szkolnej przerwie czy terapia wśród roślin?

Z kolei na liczącej 55 pozycji liście projektów osiedlowych widnieją pomysły dotyczące budowy, remontu lub doposażenia infrastruktury drogowej, oświetlenia, obiektów szkolnych czy zieleni. Na przykład w szkole podstawowej przy ul. Rumiankowej miałoby pojawić się 8 rowerów stacjonarnych z generatorami prądu, z których będą mogli korzystać uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele. Wniosek zatytułowany "Aktywna przerwa w SP 44" wyceniono na 24,4 tys, zł.

Zdecydowanie większy rozmach mają pomysłodawcy projektu pod tytułem "Zielony gabinet - ogród hortiterapeutyczny". Oczekują finansowego wsparcia w wysokości 1,5 mln zł.

- Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni (ogrodu i sali) do hortiterapii. W ogrodzie zostaną wydzielone strefy mające oddziaływać na poszczególne zmysły oraz miejsce przeznaczone do hortiterapii czynnej. W budynku przedszkolnym powstanie sala wraz z zapleczem sanitarnym do zajęć terapeutycznych niezależnie od warunków pogodowych. Ważnym elementem będzie prowadzenie wspólnych działań z Białostockim Centrum Edukacji. Projekt ma charakter międzypokoleniowy oraz szkoleniowy - opisują autorzy.

Pora na obiecane wyjaśnienie, czym jest owa hortiterapia. W ślad za maksymą "Lekarz leczy, natura uzdrawia" przypisywaną Hipokratesowi z Kos, starożytnemu prekursorowi medycyny, pojawiły się i zyskują na świecie coraz większe uznanie programy terapii zajęciowej opierające się na rehabilitacji poprzez kontakt z roślinami i ich pielęgnację. Czy ta koncepcja zawita również do Białegostoku?

O tym zdecydują sami mieszkańcy. Głosowanie rozpocznie się 24 września i potrwa do 7 października 2024 r. Będzie można wybierać spośród 26 projektów ogólnomiejskich i 55 osiedlowych wypełniając papierową lub elektroniczną kartę. Każdy będzie mógł zagłosować maksymalnie na 4 projekty - z dowolnej kategorii.

Jak to robią inni? Polskie miasta kipią pomysłami

Prace nad przyszłorocznym budżetem obywatelskim są mocno zaawansowane w wielu miastach. Przyglądamy się temu w "Super Expressie" od kilku tygodni. Podpowiadamy - by porównać pomysły mieszkańców z innych części kraju oraz kwoty, jakie są tam przeznaczone na budżety obywatelskie, a także sprawdzić, na jakim etapie jest dzielenie wspólnych pieniędzy, wystarczy zajrzeć tu:

O co chodzi z tym budżetem obywatelskim? Wyjaśniamy

Czym jest budżet obywatelski? To znajdująca z roku na rok coraz więcej zwolenników wyjątkowa metoda podziału części wydatków publicznych. Polega na tym, że to sami mieszkańcy decydują, na jakie cele zostanie przeznaczona określona pula miejskiego budżetu. W jaki sposób? Najpierw mają prawo do zgłaszania własnych pomysłów. A potem - do głosowania, które z nich zasługują na poparcie, czyli na co te pieniądze zostaną wydane.

