Majówka w 2026 roku szokująco krótka. Tak źle nie było od lat

Krótka majówka w 2026. Zaledwie trzy dni wolnego

Majówka 2026 będzie jednym z najmniej korzystnych momentów kalendarza. W 2026 roku Święto Pracy przypada w piątek, a Święto Konstytucji 3 Maja – w niedzielę. Oznacza to jedynie trzy dni wolnego bez możliwości naturalnego przedłużenia weekendu. Dla porównania – w 2025 roku układ świąt pozwalał na dłuższy odpoczynek. Majówka mogła trwać co najmniej cztery dni, a przy odpowiednich urlopach nawet dłużej. Podobnie było w poprzednich latach.

Lepsze perspektywy w czerwcu, sierpniu i listopadzie

Choć majówka rozczarowuje, kolejne miesiące rekompensują ten układ. Boże Ciało wypada 4 czerwca (czwartek), co tradycyjnie umożliwia stworzenie długiego weekendu przy jednym dniu urlopu. W sierpniu natomiast pojawi się szansa na odebranie dnia wolnego za sobotnie święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W listopadzie, mimo że Wszystkich Świętych przypada w niedzielę i nie przysługuje dodatkowy dzień wolny, 11 listopada wypada w środę. Oznacza to, że przy dwóch lub trzech dniach urlopu można zorganizować od pięciu do nawet dziewięciu dni wolnego.

Okres świąteczny zapowiada się wyjątkowo korzystnie. Ustawowo wolne będą dni od 24 do 27 grudnia. Wystarczy urlop 21–23 grudnia, by otrzymać tydzień wolnego. Przy zaplanowaniu dodatkowych dni po świętach odpoczynek może potrwać aż jedenaście dni, zwłaszcza że 1 stycznia 2027 r. to kolejny dzień ustawowo wolny. Końcówka grudnia pozwoli również odebrać dodatkowy dzień wolny za drugi dzień świąt, który wypada w sobotę.

Kalendarz świąt w 2026 roku

W nadchodzącym roku pracownikom przysługuje 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Wśród nich m.in.:

1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok6 stycznia (wtorek) – Trzech Króli1 maja (piątek) – Święto Pracy3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie NMP11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości24–26 grudnia – Święta Bożego Narodzenia

Układ świąt w 2026 roku sprzyja planowaniu kilku dłuższych przerw, ale majówka będzie zdecydowanie krótsza niż ta, którą można było zorganizować w 2025 roku.