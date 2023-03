16-latek zginął w wypadku pod Augustowem. Poszukiwany listem gończym sprawca zatrzymany

Trzy najbliższe lata spędzi w więzieniu sprawca śmiertelnego wypadku pod Augustowem. Mieszkaniec Bargłowa Kościelnego był poszukiwany listem gończym do odbycia kary, po tym jak w czerwcu 2021 holował na lince, jak informuje PAP, 16-letniego rowerzystę, który zginął w czasie zdarzenia. O zatrzymaniu 24-letniego kierowcy auta policjanci z Augustowa poinformowali we wtorek, 7 marca - mężczyzna trafił w ich ręce w jednym z miejscowych urzędów, będąc zupełnie zaskoczonym. - Jak się okazało, 24-latek poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Augustowie również za kradzież i niealimentację. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe 3 lata - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Augustowie.

Augustowscy policjanci zatrzymali 24-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna 2 lata temu spowodował wypadek drogowy, w którym zginął 16-letni rowerzysta. 24-latek trafił do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe 3 lata.

Augustowska policja poinformowała we wtorek o zatrzymaniu 24-latka. Mężczyzna ma do odbycia karę 3 lat więzienia, gdyż w czerwcu 2021 roku spowodował wypadek drogowy. Mężczyzna holował samochodem na lince 16-letniego rowerzystę i doszło wówczas do wypadku, w wyniku którego rowerzysta zmarł.

Poszukiwany był zaskoczony zatrzymaniem, do którego doszło w jednym z miejscowych urzędów. Mężczyzna poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Augustowie także za kradzież i niezapłacone alimenty.(PAP)

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania