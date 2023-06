2-letnie dziecko w szpitalu. Poważny wypadek niedaleko Łomży

W środę około godzin. 9 doszło do wypadku drogowego, w którym ucierpiało 2-letnie dziecko. Zdarzenie miało miejsce na DK 63 w Marianowie koło Łomży. - Jadący od strony Marianowa w kierunku Łomży volkswagen najechał na tył poprzedzającego go peugeota - informuje starszy aspirant Karolina Wojciekian, p.o. obowiązki oficera prasowego KMP w Łomży. 2-letnie dziecko z peugeota zostało zabrane przez karetkę do szpitala. Uczestniczący w zdarzeniu kierowcy byli trzeźwi. Okoliczności tego zdarzenia ustalają policjanci.

