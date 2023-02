Chorobę zdiagnozowano u niej w marcu 2021 roku. Niedługo później na portalu siepomaga.pl ruszyła zbiórka pieniędzy na nierefundowany lek. - Nic nie jest tuż takie jak kiedyś, a ja chciałabym po prostu móc znów żyć normalnie, bez raka i bez strachu, o to, co przyniosą kolejne dni. Mam wiele planów na przyszłość, chciałabym widywać się z moimi przyjaciółmi, jednak ze względu na osłabioną odporność, nie jest to możliwe... - czytaliśmy na siepomaga.pl. Dziewczyna po długiej i wyczerpującej walce z chorobą zmarła w poniedziałek (13 lutego). - Odeszła do wieczności moja kochana córka Magdalena. Dzielna, waleczna i odważna, ale przede wszystkim dobra, kochana i wyjątkowa. Na zawsze w naszych sercach. Do zobaczenia skarbie - napisała w mediach społecznościowych pogrążona w żałobie mama 20-latki.

III LO żegna swoją absolwentkę

Pożegnalny wpis pojawił się na stronie III LO: "Nasze serca łączą się z Rodziną Magdy w tym trudnym czasie pożegnania. Magda wpisała się w życie szkoły jako uśmiechnięta, zdolna i wrażliwa osoba. Podziwialiśmy jej walkę z chorobą i dzielne pokonywanie trudów codziennego życia. W naszych wspomnieniach zostanie na zawsze. [...] Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie oraz Pracownicy III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku".

Pogrzeb 20-letniej Magdy z Czarnej Białostockiej

Wystawienie ciała w Domu Pogrzebowym przy ul. Fabrycznej 2/2 w Czarnej Białostockiej nastąpi 15 lutego od godz. 16. Wyprowadzenie ciała do Kościoła pw. Świętej Rodziny, gdzie zostanie odprawiona Msza święta żałobna nastąpi 16 lutego o godz. 11.45. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Czarnej Białostockiej. Rodzina Magdy prosi, aby zamiast przynoszenia kwiatów, wesprzeć Fundację "Pomóż Im", która opiekowała się Magdą przez cały czas jej choroby.

Zobacz też: Białystok. Śmierć studenta medycyny. Jego przyjaciele są zdruzgotani. "Nik, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci!"