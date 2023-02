Uniwersytet Medyczny w Białymstoku poinformował o śmierci studenta Nikolaja. Mężczyzna studiował na kierunku lekarskim. Był na 6. roku. Msza Święta za śp. Nikolaja odbędzie się 9 lutego 2023 (czwartek) o godz. 9 w Kaplicy Ojców Werbistów w Kleosinie. Zmarłego kolegę wspominają koledzy i koleżanki z roku. "Był to człowiek prawdziwie dobry, z wielkim sercem, bardzo miły i towarzyski, potrafił wysłuchać i starał się pomagać wszystkim dookoła. Ogromnie doceniał swoich bliskich i znajomych. Troszczył się o nich i dbał o ich dobro, nie żałując swoich sił i czasu. Stworzył "siatkę pomocową" dla dzieci z Ukrainy przy klinice Onkologii, z której był strasznie dumny. W ostatnim czasie spędzał swój wolny czas na oddziale chirurgii naczyniowej, z którą wiązał przyszłość. Kochał Polskę i liczył że niedługo będzie "Nasz". Miał milion pomysłów na życie, na biznes, nowe pasje. Zawsze gdzieś się spieszył i zawsze był spóźniony" - czytamy na stronie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Czytając pożegnalny wpis rysuje nam się obraz człowieka wyjątkowo wrażliwego: "Wydawało się że wszędzie wszystkich zna i wszyscy go kojarzą. Ostatnio wszędzie jeździł rowerem i niestraszne były mu śnieg ani wiatr. Zawsze uśmiechnięty i chętny do pomocy. Bardzo wrażliwy. Potrafił dostrzec coś czego nie dostrzegali inni. Nikolaj lubił być blisko natury. Mówił, że gdyby mógł wybierać chciałby być drzewem. Wakacje spędzał pod namiotem niezależnie od tego, gdzie jechał. Potrafił go rozbić w środku miasta. Lubił dawać rzeczom drugie życie. Nie lubił natomiast gdy coś się marnowało. Zdruzgotani, składamy rodzinie i bliskim Nikolaja kondolencje i wyrazy najszczerszego współczucia. Nik, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci!"

Czytaj też: Asia z Białegostoku nie żyje. Niedawno wzięła ślub. "Taka młoda, taka piękna. Straszne"