W Netcie Pierwszej doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem dwóch pojazdów.

W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniosło dwóch pasażerów volvo: 21-letni kierowca i towarzysząca mu kobieta.

Policja ustala tożsamość jednej z ofiar, a przyczyny wypadku wciąż są badane.

Netta Pierwsza. Śmiertelny wypadek. Nie żyją 21-latek i jego pasażerka

Policja w Augustowie nadal ustala tożsamość pasażerki samochodu ciężarowego marki Volvo, który zginęła razem w kierowcą pojazdu w wypadku w Netcie Pierwszej. Do tragedii doszło w czwartek, 21 sierpnia, po godz. 16, gdy zderzyły się dwa pojazdy.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący iveco, który jechał od Bargłowa Kościelnego w kierunku miejscowości Białobrzegi, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu ciężarówce, która nadjeżdżała z jego lewej strony - tłumaczy w rozmowie z "Super Expressem" młodszy aspirant Konrad Marcin Karwacki z zespołu prasowego KWP w Białymstoku.

W wyniku zderzenia na miejscu zginął 21-letni prowadzący volvo i towarzysząca mu kobieta. Z kolei kierujący iveco został ranny i trafił do szpitala. Mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.