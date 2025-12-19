Poradnik Bezpieczeństwa trafi do każdego domu w Polsce. Priorytetem są trzy województwa

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-19 12:13

Wkrótce rozpocznie się ogólnopolska wysyłka Rządowego Poradnika Bezpieczeństwa w wersji książeczkowej. To element Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, którego celem jest przygotowanie społeczeństwa na różnego rodzaju kryzysy. Druk blisko 17 milionów egzemplarzy został już zakończony, a kolportaż ma potrwać do końca stycznia 2026 roku.

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania się na różne sytuacje kryzysowe, takie jak katastrofy naturalne, zagrożenia biologiczne i chemiczne, ataki dronów czy długotrwały brak prądu. W poradniku znalazły się także instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz numery alarmowe. W pierwszej kolejności poradniki trafią do mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Kolportaż ma zakończyć się do końca stycznia 2026 roku. To największa rządowa wysyłka tego typu od 1997 roku, kiedy do Polaków trafiła Konstytucja RP.

Czytaj też: Plecak ewakuacyjny. Co trzeba spakować? Te rzeczy są najpotrzebniejsze

Wysyłka poradnika jest elementem szerokiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W tym i przyszłym roku rząd przeznaczy na ten cel łącznie 34 mld zł, w tym 10 mld zł dla samorządów. Środki zostaną wykorzystane m.in. na budowę schronień, systemy alarmowe, ochronę infrastruktury krytycznej, zakup sprzętu oraz szkolenia. Część funduszy trafiła do Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie rozwijana jest baza szkoleniowa i logistyczna OLiOC. Inwestycje obejmują m.in. zakup specjalistycznych pojazdów, dronów, sprzętu ratowniczego oraz budowę magazynów, które mają zapewnić szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Poradnik bezpieczeństwa ma pomóc obywatelom przygotować się na różne zagrożenia – od powodzi i blackoutu, przez cyberataki i dezinformację, aż po sytuacje militarne. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki. To pierwszy tak kompleksowy poradnik w Polsce, który ma zwiększyć świadomość i bezpieczeństwo obywateli. Pełny poradnik bezpieczeństwa znajdziecie poniżej:

Poradnik bezpieczeństwa GOV.PL
54 zdjęcia
Nowe ceny energii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Poradnik Bezpieczeństwa