Poradnik Bezpieczeństwa trafi do każdego domu w Polsce. Priorytetem są trzy województwa

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania się na różne sytuacje kryzysowe, takie jak katastrofy naturalne, zagrożenia biologiczne i chemiczne, ataki dronów czy długotrwały brak prądu. W poradniku znalazły się także instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz numery alarmowe. W pierwszej kolejności poradniki trafią do mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Kolportaż ma zakończyć się do końca stycznia 2026 roku. To największa rządowa wysyłka tego typu od 1997 roku, kiedy do Polaków trafiła Konstytucja RP.

Wysyłka poradnika jest elementem szerokiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W tym i przyszłym roku rząd przeznaczy na ten cel łącznie 34 mld zł, w tym 10 mld zł dla samorządów. Środki zostaną wykorzystane m.in. na budowę schronień, systemy alarmowe, ochronę infrastruktury krytycznej, zakup sprzętu oraz szkolenia. Część funduszy trafiła do Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie rozwijana jest baza szkoleniowa i logistyczna OLiOC. Inwestycje obejmują m.in. zakup specjalistycznych pojazdów, dronów, sprzętu ratowniczego oraz budowę magazynów, które mają zapewnić szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Poradnik bezpieczeństwa ma pomóc obywatelom przygotować się na różne zagrożenia – od powodzi i blackoutu, przez cyberataki i dezinformację, aż po sytuacje militarne. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki. To pierwszy tak kompleksowy poradnik w Polsce, który ma zwiększyć świadomość i bezpieczeństwo obywateli. Pełny poradnik bezpieczeństwa znajdziecie poniżej: