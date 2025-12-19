Wspinali się na świąteczne ozdoby w centrum Białegostoku. Kamery wszystko nagrały

Do zdarzenia doszło w nocy w centrum Białegostoku

Grupa młodych osób wspinała się na świąteczne ozdoby

„Wyczyny” zarejestrował monitoring miejski

Operatorzy monitoringu powiadomili dyżurnego policji

Na miejsce skierowano patrol Komendy Miejskiej Policji

Uczestnicy tłumaczyli, że chcieli zrobić sobie zdjęcia

Kamery zarejestrowały, jak kilka osób wspina się na świąteczne ozdoby ustawione w centralnej części miasta. O sytuacji natychmiast poinformowano dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Na miejsce skierowano patrol. Po przybyciu funkcjonariuszy uczestnicy zdarzenia tłumaczyli, że ich zachowanie miało służyć jedynie wykonaniu pamiątkowych zdjęć. Policjanci przeprowadzili jednak standardową kontrolę, w tym sprawdzenie danych w policyjnych systemach.

W trakcie czynności okazało się, że jeden z mężczyzn jest osobą poszukiwaną do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok dotyczył niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu. Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie, gdzie będzie oczekiwał na dalsze czynności związane z wykonaniem kary.

Pozostałe dwie osoby biorące udział w zdarzeniu zostały pouczone za swoje zachowanie. Policja przypomina, że niszczenie lub wykorzystywanie dekoracji miejskich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem może stwarzać zagrożenie zarówno dla sprawców, jak i osób postronnych.