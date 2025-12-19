Wspinali się na świąteczne ozdoby w centrum Białegostoku. Kamery wszystko nagrały

- Do zdarzenia doszło w nocy w centrum Białegostoku
- Grupa młodych osób wspinała się na świąteczne ozdoby
- „Wyczyny” zarejestrował monitoring miejski
- Operatorzy monitoringu powiadomili dyżurnego policji
- Na miejsce skierowano patrol Komendy Miejskiej Policji
- Uczestnicy tłumaczyli, że chcieli zrobić sobie zdjęcia
Kamery zarejestrowały, jak kilka osób wspina się na świąteczne ozdoby ustawione w centralnej części miasta. O sytuacji natychmiast poinformowano dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Na miejsce skierowano patrol. Po przybyciu funkcjonariuszy uczestnicy zdarzenia tłumaczyli, że ich zachowanie miało służyć jedynie wykonaniu pamiątkowych zdjęć. Policjanci przeprowadzili jednak standardową kontrolę, w tym sprawdzenie danych w policyjnych systemach.
W trakcie czynności okazało się, że jeden z mężczyzn jest osobą poszukiwaną do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok dotyczył niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu. Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie, gdzie będzie oczekiwał na dalsze czynności związane z wykonaniem kary.
Pozostałe dwie osoby biorące udział w zdarzeniu zostały pouczone za swoje zachowanie. Policja przypomina, że niszczenie lub wykorzystywanie dekoracji miejskich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem może stwarzać zagrożenie zarówno dla sprawców, jak i osób postronnych.