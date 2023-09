Kolno. Prezent dla żony? 44-latek wpadł na dziwny pomysł. Teraz ma kłopoty! Co on zrobił?!

Do tego zdarzenia doszło w poniedziałek rano. Policjanci z Białegostoku otrzymali zgłoszenie od 32-letniego mężczyzny, który wiózł do szpitala rodzącą żonę. Kierowca jechał S8 od strony Warszawy. Policjanci rozpoczęli pilotaż mercedesa na al. Jana Pawła II. - Funkcjonariusze włączyli sygnały pojazdu uprzywilejowanego i rozpoczęli pilotaż do szpitala. Na ulicach Białegostoku panował poranny szczyt komunikacyjny. Mimo to po kilku minutach mieszkańcy gminy Zawady bezpiecznie dotarli przed Szpital Wojewódzki w Białymstoku - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku. Chwilę później, jeszcze w pojeździe, na świat przyszła dziewczynka.

Olsztyn. Policja eskortowała rodzącą kobietę do szpitala