Dramat!

33-latek groził swojej partnerce średniowiecznym sztyletem

Dramat w Suwałkach. 33-letni mężczyzna przez cztery miesiące znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką. Ostatecznie groził jej śmiercią, przykładając sztylet do szyi. Nawet obecność funkcjonariuszy nie powstrzymała go przed agresją. Został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu na dwa miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia.