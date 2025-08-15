Kolno – miasto w województwie podlaskim, siedziba powiatu kolneńskiego.

Prawa miejskie nadane w 1425 roku przez księcia Janusza I Mazowieckiego.

Legenda mówi, że z Kolna pochodził Jan z Kolna – żeglarz, który miał dotrzeć do Ameryki przed Kolumbem.

Zabytki: kościół pw. św. Anny z XIX wieku, ratusz, zachowany fragment historycznego układu urbanistycznego.

Kolno – podlaskie miasto z legendą o żeglarzu, który mógł odkryć Amerykę

Kolno to niewielkie miasto w województwie podlaskim, położone około 40 km od Łomży i 120 km od Białegostoku. Jest siedzibą powiatu kolneńskiego i liczy nieco poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Choć na mapie Polski może wydawać się jednym z wielu małych miasteczek, Kolno ma swój unikalny atut – legendę o Janie z Kolna, żeglarzu, który według niektórych przekazów mógł dotrzeć do Ameryki na długo przed wyprawą Krzysztofa Kolumba.

Jan z Kolna – żeglarz z legendy i historii

Jan z Kolna, znany też jako Johannes Scolvus (lub Skolp, Skolvus), to postać, której istnienie od stuleci budzi dyskusje wśród historyków. Według części badaczy miał być polskim lub kaszubskim żeglarzem, który około 1476 roku wziął udział w wyprawie do Ameryki Północnej, najprawdopodobniej w służbie króla Danii lub Portugalii.

Czytaj też: Hotel Ritz wręcz ociekał luksusem. Miał windy, marmury i elity. Dziś nie ma po nim śladu

Niektóre XVI-wieczne mapy i kroniki – m.in. Marcina Bielskiego – wspominają o żeglarzu o nazwisku Scolvus, który miał dopłynąć do wybrzeży Grenlandii lub Labradoru. W polskiej tradycji zaczęto utożsamiać go z Janem z Kolna, sugerując, że pochodził właśnie z tego podlaskiego miasta.

Mimo to legenda mocno zakorzeniła się w świadomości mieszkańców i turystów. W Kolnie powstały inicjatywy przypominające o tym możliwym odkrywcy, a jego imię często pojawia się w lokalnych publikacjach i nawiązaniach historycznych. Powstał też okazały mural.

Historia miasta Kolno

Samo Kolno po raz pierwszy pojawia się w źródłach pisanych w XV wieku. Prawa miejskie otrzymało w 1425 roku z nadania księcia Janusza I Mazowieckiego. Położone na szlaku handlowym, szybko stało się lokalnym centrum rzemiosła i wymiany towarów.

Przez wieki Kolno przechodziło pod różne władze – od Mazowsza i Korony, przez zabory pruski i rosyjski, po okupację niemiecką w czasie II wojny światowej. Po wojnie miasto zostało odbudowane, zachowując swój kameralny charakter.

Zobacz też: Najlepsze miejsce do życia we wschodniej Polsce. Zaskakujący wybór sztucznej inteligencji

Co zobaczyć w Kolnie?

Mimo niewielkich rozmiarów, Kolno oferuje kilka ciekawych miejsc:

Kościół pw. św. Anny z XIX wieku, zlokalizowany w centrum miasta.

Ratusz – siedziba władz miejskich, element centralnego placu.

Kapliczki i krzyże przydrożne – charakterystyczne dla regionu Podlasia.

Okoliczne lasy i rzeki – idealne dla wędkarzy i miłośników natury.

W przyszłości jednym z potencjalnych pomysłów na promocję miasta mogłoby być utworzenie muzeum lub stałej ekspozycji poświęconej Janowi z Kolna, co przyciągnęłoby turystów zainteresowanych historią wielkich odkryć geograficznych. Dziś Kolno pełni rolę lokalnego ośrodka usługowego. Mieszkańcy cenią spokojne tempo życia, bliskość natury i atmosferę małego miasta. W ciągu roku odbywają się tu festyny, dożynki i imprezy sportowe, które integrują lokalną społeczność.

Sonda Które z tych miast jest najlepsze do życia? Białystok Łomża Suwałki