34. Finał WOŚP w Białymstoku. Koncerty, zbiórka i setki wolontariuszy na Rynku Kościuszki

Tegoroczny finał WOŚP odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Celem zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.
Białystok znów gra z WOŚP
Miasto Białystok jest partnerem głównym wydarzenia i – jak co roku – wspiera organizację finału oraz działania związane ze zbiórką pieniędzy. Organizatorzy liczą na otwartość i hojność mieszkańców. W poprzedniej edycji w Białymstoku udało się zebrać ponad 787 tys. zł. W tym roku ambicje są podobne – celem jest co najmniej powtórzenie tego wyniku.
Wolontariusze i puszki stacjonarne
Podczas finału na ulicach miasta kwestować będzie 300 wolontariuszy. Dodatkowo na terenie Białegostoku działa 50 puszek stacjonarnych, do których datki można wrzucać od połowy grudnia aż do dnia finału. Jedna z puszek znajduje się m.in. w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej.
Koncertowy finał na Rynku Kościuszki
Centralnym punktem białostockiego finału będzie scena plenerowa na Rynku Kościuszki. Koncerty rozpoczną się w godzinach popołudniowych i potrwają do późnego wieczora. Na scenie pojawią się zarówno lokalni artyści, jak i znane zespoły.
Line-up 34. Finału WOŚP w Białymstoku:
- 15:30 – Miss Nobody
- 16:10 – Psychoanaliza
- 17:05 – La Venders
- 18:00 – Hoyraky
- 19:00 – Maxim & Oliczka
- 20:00 – Światełko do nieba
- 20:10 – Wanda i Banda
- 21:25 – Transgresja
- 22:20 – Focus
Organizatorzy zapowiadają, że koncertom towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, a finał – jak co roku – ma mieć rodzinny i otwarty charakter.