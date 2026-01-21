34. Finał WOŚP w Białymstoku. Koncerty, zbiórka i setki wolontariuszy na Rynku Kościuszki

Tegoroczny finał WOŚP odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Celem zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Białystok znów gra z WOŚP

Miasto Białystok jest partnerem głównym wydarzenia i – jak co roku – wspiera organizację finału oraz działania związane ze zbiórką pieniędzy. Organizatorzy liczą na otwartość i hojność mieszkańców. W poprzedniej edycji w Białymstoku udało się zebrać ponad 787 tys. zł. W tym roku ambicje są podobne – celem jest co najmniej powtórzenie tego wyniku.

Wolontariusze i puszki stacjonarne

Podczas finału na ulicach miasta kwestować będzie 300 wolontariuszy. Dodatkowo na terenie Białegostoku działa 50 puszek stacjonarnych, do których datki można wrzucać od połowy grudnia aż do dnia finału. Jedna z puszek znajduje się m.in. w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej.

Koncertowy finał na Rynku Kościuszki

Centralnym punktem białostockiego finału będzie scena plenerowa na Rynku Kościuszki. Koncerty rozpoczną się w godzinach popołudniowych i potrwają do późnego wieczora. Na scenie pojawią się zarówno lokalni artyści, jak i znane zespoły.

Line-up 34. Finału WOŚP w Białymstoku:

15:30 – Miss Nobody

16:10 – Psychoanaliza

17:05 – La Venders

18:00 – Hoyraky

19:00 – Maxim & Oliczka

20:00 – Światełko do nieba

20:10 – Wanda i Banda

21:25 – Transgresja

22:20 – Focus

Organizatorzy zapowiadają, że koncertom towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, a finał – jak co roku – ma mieć rodzinny i otwarty charakter.

