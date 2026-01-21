Damian wracał z Holandii. Przepadł bez śladu

Trwają poszukiwania zaginionego Damiana Solińskiego. 29-letni mieszkaniec Łomży we wtorek rano (20 stycznia) miał wrócić z Holandii do domu. Niestety do tej pory nie wiadomo, co się z nim dzieje. Zaniepokojona rodzina prosi o pomoc. Damian Soliński ma 190 cm wzrostu. Jest szczupły, włosy krótkie ciemny blond. Ubrany był w spodnie typu moro, kurtkę z kapturem z pomarańczową podszewka.

- Osoby które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny proszone są o kontakt pod numer alarmowy 112 lub 47 717 12 12, 47 717 12 20 - apeluje podkom. Karolina Wojciekian, oficer prasowy KMP Łomża.