Andrzej z Plutycz wspiera WOŚP. Internauci wściekli. Lawina komentarzy

Andrzej Onopiuk z Plutycz wspiera tegoroczny finał WOŚP. Andrzej otrzymał już oficjalną puszkę WOŚP. Jest ona zaplombowana i odpowiednio zabezpieczona. Zbiórka będzie prowadzona w jego domu, a następnie pieniądze mają trafić do sztabu w Wysokiem Mazowieckiem. - Oczywiście ta puszka będzie stała u mnie w domu. I zapraszamy oczywiście widzów do wrzucania różnych kwoty pieniędzy. Oczywiście różne kwoty pieniędzy i zagraniczne, i polskie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy policzy te pieniążki i będzie ogłoszone ile powiedzmy ja nazbierałem tych pieniędzy - zapowiedział gwiazdor serialu Rolnicy. Podlasie.

Zbiórka odbywa się w ramach lokalnego sztabu nr 5744 działającego w Wysokiem Mazowieckiem. Pod filmem pojawiło się wiele komentarzy widzów. Większość internautów krytycznie odnosi się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz jej twórcy Jerzego Owsiaka. "Jaka orkiestra, tacy grajkowie", "właśnie anulowałem subskrypcję tego kanału", "olewam WOŚP" - komentują internauci. Rok temu z podobnym hejtem musieli mierzyć się inni bohaterowie serialu: Tomek i Monika z Pokaniewa, którzy na aukcje WOŚP wystawili ser.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku. Tegoroczna zbiórka prowadzona jest pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a jej celem jest diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.