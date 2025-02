Do tego zdarzenia doszło w sobotnią noc na ulicy Chłodnej w Suwałkach. 40-letni mieszkaniec miasta został postrzelony z wiatrówki. - Jak ustalili policjanci między mężczyznami doszło do sprzeczki. Młodszy z mężczyzn podszedł do starszego i oddał w jego kierunku kilka strzałów oraz uderzył go rękojeścią pistoletu w głowę - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. 40-latek z obrażeniami trafił do szpitala.

- Suwalscy kryminalni od razu zajęli się sprawą. Wytypowali sprawcę tego zdarzenia między innymi na podstawie rysopisu. Okazał się nim 29-letni mieszkaniec Suwałk - kontynuuje oficer prasowy. Mężczyzna usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności.

Suwałki. Mężczyzna szedł środkiem jezdni. Wcześniej zrobił coś głupiego