Nieudana randka

To była jej najgorsza randka w życiu. 40-latka sama na siebie wezwała policję

Chyba nie tak wyobrażali sobie to spotkanie. 40-latka, która umówiła się z mężczyzną na randkę, może trafić do więzienia. Wszystko przez to, że kobieta ukradła z portfela 2 tysiące złotych. - Kobieta usłyszała już zarzut, do którego się przyznała. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczyła się przed sądem - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.